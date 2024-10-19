Беременные в 16 регионах России получат в подарок письмо от патриарха Кирилла

В России начнут выдавать письма от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Их смогут получить беременные женщины в 16 регионах страны. Об этом РИА «Новости» рассказала организатор акции — руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина.

«В государственных женских консультациях беременным при первом приёме дарят «папку помощи»: письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин», — объяснила Москвитина.

Также в папку положат письмо от патриарха Кирилла. В нём он благословляет женщину и ребёнка, а также желает им здоровья, мира и милостей от Иисуса Христа.

Среди участников проекта — Республика Коми, Карелия, Мордовия, Камчатский и Забайкальский края, Архангельская, Кемеровская, Тамбовская, Магаданская, Самарская, Тверская, Новгородская, Пензенская области и Удмуртия. В Москве он действует пока только в церковной больнице Святителя Алексия.