«Я не говорила такого»: Стало известно, почему мужчины чаще страдают от газлайтинга

Согласно последним исследованиям, мужчины чаще женщин становятся жертвами газлайтинга. Это одна из форм психологического манипулирования, когда агрессор пытается заставить партнёра усомниться в собственном восприятии реальности. По мнению психолога, эксперта по кинетике и женской самооценке Евгении Ивановой, этому феномену есть несколько объяснений.

Эксперт считает, что мужчины чаще замалчивают или не понимают, что ими манипулируют из-за особенностей гендерного воспитания. В отличие от женщин, они меньше выражают свои эмоции и чувства: не жалуются, не плачут и терпят, стиснув зубы. Они более рациональны и могут оправдывать агрессора: «Возможно, мне показалось», «Может я действительно сделал что-то не так».

«Мужчины могут обсудить между собой крутящий момент у нового китайского автомобиля или лучшего подрядчика для постройки дачи, но никак не чувства, эмоции и переживания. Им бывает сложно признаться в том, что над ними доминирует женщина, что они сомневаются в своих поступках и ощущениях», — отметила психолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Также в современном мире идёт тренд на сильных женщин. Такие часто выбирают в пару слабых мужчин, которыми легко манипулировать. Пока они строят карьеру, у них дома есть «карманный мужчина». В тяжёлых формах газлайтинг может привести к потери самоидентичности собственного «Я», депрессии и посттравматическому стрессовому расстройству, добавила Иванова.