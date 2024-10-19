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19 октября, 11:18

«Братская нация»: Болгары поддержали РФ баннерами с лозунгом «Россия — наш друг»

Депутат Петков: В Пловдиве развесили плакаты с лозунгом «Россия — наш друг»

Плакаты с лозунгом «Россия — наш друг» появились в городе Пловдив в Болгарии. Об этом заявил депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.

«Этой акцией мы хотели показать искреннее желание членов и сторонников нашей партии. Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

По его словам, ложь, которую распространяют западные журналисты о России, не принимается народом Болгарии.

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Ранее американские СМИ писали, что ситуация вокруг глобального влияния России вызывает тревогу в Вашингтоне и среди союзников США. В сообщении отмечается, что взаимодействие Москвы с Китаем, КНДР и Ираном вызывает вопросы о возможности противодействия американскому влиянию. Кроме того, экс-постпред Кении при ООН и директор Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартин Кимани подчеркнул, что влияние США на мировой арене продолжает уменьшаться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / eivanov

Александра Мышляева
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