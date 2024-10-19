«Братская нация»: Болгары поддержали РФ баннерами с лозунгом «Россия — наш друг»

Плакаты с лозунгом «Россия — наш друг» появились в городе Пловдив в Болгарии. Об этом заявил депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.

«Этой акцией мы хотели показать искреннее желание членов и сторонников нашей партии. Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

По его словам, ложь, которую распространяют западные журналисты о России, не принимается народом Болгарии.