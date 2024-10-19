Россиянам рассказали, как обуздать свои эмоции

Каждый из нас ежедневно испытывает множество самых разнообразных эмоций. Какие-то из них удаётся осознать, а другие так и остаются незамеченными. Чтобы лучше понимать свои реакции на ту или иную ситуацию, следует знать о пяти свойствах эмоций. Подробнее о них рассказала врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Виктория Читлова в разговоре с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, первое базовое свойство эмоций — валентность, то есть их деление на условные плюс или минус. Очевидно, если начальник устроил нагоняй, то внутри будут кипеть обида, раздражение, возможно, даже гнев или страх. В свою очередь на неожиданный подарок от любимого человека будет прямо противоположная реакция. Возможность идентифицировать свои чувства в конкретный момент как раз и является валентностью.

Второе свойство эмоции — устойчивость, способность психики задерживаться на время в том или ином состоянии, проживать ситуацию снова и снова. Обобщаемость позволяет нам реагировать одинаково на схожие ситуации. Например, ссора с начальником или разборки на дороге с другим водителем приведут к агрессии, обиде или тревоге.

Градуальность влияет на восприятие ситуации. Если мы в целом довольны жизнью и уверены в своей работе, то конфликт с боссом будет неприятным, но не катастрофическим. Но если мы боимся потерять работу, то такая ситуация будет восприниматься как настоящий конец, объяснила психиатр.

И наконец эмоции носят автоматический характер. Они возникают быстрее, чем мы их может осознать. Поэтому так важно понять своё состояние и попытаться вернуть его в норму.