Гладков: Под удар ВСУ вновь попал город Шебекино, пострадал мужчина
Под удар ВСУ вновь попал город Шебекино Белгородской области, в результате атаки пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчину с баротравмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Он сообщил, что в результате двух обстрелов повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных жилых здания, два нежилых объекта и коммерческое предприятие: там выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. Также, по словам губернатора, была пробита крыша склада одного из предприятий. Три автомобиля получили повреждения от осколков. Информация о последствиях уточняется, администрация и оперативные службы продолжают обследование территории, заключил глава региона.
Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области скончался мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ. После вражеской атаки пострадавшего сразу же прооперировали, врачи боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что его семье окажут помощь.
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