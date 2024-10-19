Гладков: Под удар ВСУ вновь попал город Шебекино, пострадал мужчина

Под удар ВСУ вновь попал город Шебекино Белгородской области, в результате атаки пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с баротравмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Он сообщил, что в результате двух обстрелов повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных жилых здания, два нежилых объекта и коммерческое предприятие: там выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. Также, по словам губернатора, была пробита крыша склада одного из предприятий. Три автомобиля получили повреждения от осколков. Информация о последствиях уточняется, администрация и оперативные службы продолжают обследование территории, заключил глава региона.