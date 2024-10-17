Гладков: В Белгороде в больнице умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ
В Белгородской области скончался мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Очень тяжело сообщать такие новости. Поступила информация, что сегодня в городской больнице №2 города Белгорода скончался мужчина, который получил тяжёлое ранение 12 октября в результате очередной террористической атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Гладкова.
Пострадавшего сразу же прооперировали, врачи боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что его семье окажут помощь.
Напомним, 12 октября Гладков сообщил о том, что украинские войска нанесли удары по селу Устинка в Белгородском районе. Сообщалось, что один мужчина погиб, ещё трое местных жителей — двое мужчин и женщина — пострадали.
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