Гладков: В Белгороде в больнице умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ

В Белгородской области скончался мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Очень тяжело сообщать такие новости. Поступила информация, что сегодня в городской больнице №2 города Белгорода скончался мужчина, который получил тяжёлое ранение 12 октября в результате очередной террористической атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Гладкова.

Пострадавшего сразу же прооперировали, врачи боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что его семье окажут помощь.