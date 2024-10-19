ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, ранен ещё один мирный житель

Белгородская область снова находится под онём ВСУ, в результате очередного удара ранения получил мужчина из села Вязовое Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

С травмой головы, повреждениями брюшной полости, рук и ног раненого доставили в больницу в Белгороде. Обстрелу также подвергся город Шебекино.

«В результате прямого попадания снаряда были разрушены кровля и одна из квартир многоквартирного дома. Также повреждены социальный объект и ограждение частного домовладения», — написал глава региона.

Кроме того, вследствие прилёта в жилом доме в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа повредило крышу.