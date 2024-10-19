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Регион
19 октября, 13:59

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, ранен ещё один мирный житель

Последствия обстрела Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Белгородская область снова находится под онём ВСУ, в результате очередного удара ранения получил мужчина из села Вязовое Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

С травмой головы, повреждениями брюшной полости, рук и ног раненого доставили в больницу в Белгороде. Обстрелу также подвергся город Шебекино.

«В результате прямого попадания снаряда были разрушены кровля и одна из квартир многоквартирного дома. Также повреждены социальный объект и ограждение частного домовладения», — написал глава региона.

Кроме того, вследствие прилёта в жилом доме в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа повредило крышу.

Гладков: 8 человек пострадали от атаки ВСУ на автобус в Белгородской области
Гладков: 8 человек пострадали от атаки ВСУ на автобус в Белгородской области

Менее часа назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия провела обстрел, в результате которого был ранен один мужичина. Бойцы теробороны доставили его в больницу. Также были повреждены четыре многоквартирных дома.

Владимир Озеров
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