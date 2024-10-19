В Ростове произошёл пожар в цеху по производству металлопластиковых окон
В Ростове-на-Дону загорелся цех, который использовался для производства металлопластиковых окон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в ростовской промзоне. Видео © Telegram / МЧС Ростовской области
«В 13:37 поступило сообщение о загорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон по адресу: 2-я Краснодарская, 175. 14:35 ликвидировано открытое горение. 15:30 полная ликвидация», — сказано в публикации.
Площадь здания, где произошёл пожар, составляет 900 квадратов. Тушили возгорание 20 сотрудников ведомства, также были задействованы 4 автоцистерны. Локализовать и ликвидировать возгорание удалось на площади 200 квадратных метрах. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в гостинице «Метрополь» в центре столицы начался пожар. По нашей информации, загорелся деревянный обрешетник короба вентиляционной трубы при проведении сварочных работ. К счастью, пламя не смогло распространиться — к прибытию пожарных загорелись лишь 0,5 квадратного метра.
Telegram / МЧС Ростовской области