В Ростове произошёл пожар в цеху по производству металлопластиковых окон

В Ростове-на-Дону загорелся цех, который использовался для производства металлопластиковых окон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в ростовской промзоне. Видео © Telegram / МЧС Ростовской области

«В 13:37 поступило сообщение о загорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон по адресу: 2-я Краснодарская, 175. 14:35 ликвидировано открытое горение. 15:30 полная ликвидация», — сказано в публикации.

Площадь здания, где произошёл пожар, составляет 900 квадратов. Тушили возгорание 20 сотрудников ведомства, также были задействованы 4 автоцистерны. Локализовать и ликвидировать возгорание удалось на площади 200 квадратных метрах. Информации о пострадавших не поступало.