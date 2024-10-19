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19 октября, 14:02

В Ростове произошёл пожар в цеху по производству металлопластиковых окон

В Ростове-на-Дону загорелся цех, который использовался для производства металлопластиковых окон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в ростовской промзоне. Видео © Telegram / МЧС Ростовской области

«В 13:37 поступило сообщение о загорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон по адресу: 2-я Краснодарская, 175. 14:35 ликвидировано открытое горение. 15:30 полная ликвидация», — сказано в публикации.

Площадь здания, где произошёл пожар, составляет 900 квадратов. Тушили возгорание 20 сотрудников ведомства, также были задействованы 4 автоцистерны. Локализовать и ликвидировать возгорание удалось на площади 200 квадратных метрах. Информации о пострадавших не поступало.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в гостинице «Метрополь» в центре столицы начался пожар. По нашей информации, загорелся деревянный обрешетник короба вентиляционной трубы при проведении сварочных работ. К счастью, пламя не смогло распространиться — к прибытию пожарных загорелись лишь 0,5 квадратного метра.

Обложка ©

Telegram / МЧС Ростовской области

Юрий Лысенко
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