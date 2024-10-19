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19 октября, 14:29

В Индии священную реку Ямуну окутало ядовитой белой пеной

В Нью-Дели реку Ямуна, на берегах которой, по легенде, играл индийский бог Кришна, затянуло густым слоем токсичной белой пеной. Об этом сообщает Times of India и Hindustan Times (HT).

Пена на реке Ямуне в Индии. Видео © X / Volcaholic

Такое происходит не впервые. Образование пены является следствием огромного содержания в реке неочищенных промышленных отходов и сточных вод.

При этом вскоре в Индии будут отмечать праздник Чхатх Пуджа, который состоится 6 ноября. В этот день в реке проходят традиционные омовения. Некоторые индусы верят, что человек после такого ритуала в Ямуне освобождается от всех грехов и скверны, которую содержит в себе материальный мир.

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Омовение в такой реке, учитывая степень её загрязнённости, в наше время вряд ли хоть как-то связано с очищением. Священное купание в Индии вообще довольно опасное занятие. К примеру, ранее во время индийского праздника «Дживитпутрика» погибли 37 детей.

Обложка ©

X / Volcaholic

Владимир Озеров
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