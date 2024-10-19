В столице Индонезии повесили баннеры в честь приезда делегации РФ и Мантурова
Приветственные баннеры на улицах Джакарты в честь приезда российской делегации. Обложка © Telegram / Пул N3
В Индонезии появились баннеры в честь приезда российской делегации. Возглавляет её первый вице-премьер Денис Мантуров. Об этом в своём Telegram рассказал журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
Приветственные таблоиды с изображением первого вице-премьера Дениса Мантурова. Видео © Telegram / Пул N3
Приветственные таблоиды с изображением первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации появились на улицах Джакарты.
Ранее в поездку с делегацией от России отправился глава Минобороны России Андрей Белоусов. Он прибыл с официальным визитом в столицу Китая. Глава ведомства встретился с военно-политическим руководством КНР и обсудил российско-китайское военное сотрудничество. Белоусов назвал эту встречу важным элементом повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности.