В столице Индонезии повесили баннеры в честь приезда делегации РФ и Мантурова

В Индонезии появились баннеры в честь приезда российской делегации. Возглавляет её первый вице-премьер Денис Мантуров. Об этом в своём Telegram рассказал журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее в поездку с делегацией от России отправился глава Минобороны России Андрей Белоусов. Он прибыл с официальным визитом в столицу Китая. Глава ведомства встретился с военно-политическим руководством КНР и обсудил российско-китайское военное сотрудничество. Белоусов назвал эту встречу важным элементом повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности.