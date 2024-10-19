Россиянам объяснили, как сократить выплачиваемый с вкладов налог
Консультант Пирогова: Россияне могут снизить налог на вклады с помощью вычета
У некоторых россиян есть возможность снизить налог, которым облагаются их вклады. О нём рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова.
Речь идёт о вычетах по доходам с банковских депозитов, которые могут получить пенсионеры, студенты, индивидуальные предприниматели и граждане с невысокими доходами. Но сделать это можно будет только за 2023 и 2024 годы, отметила Пирогова.
Для получения вычета надо направить налоговую декларацию. Такая функция доступна в личном кабинете налогоплательщика. В документе должны быть корректно указаны проценты по вкладам — как новый источник доходов, — также необходимо будет указать суммы доходов для вычета, проверить всё, подписать и направить декларацию для проверки, пояснила консультант.
«Заполнив общую сумму дохода из налогового уведомления по процентам по вкладам, обязательно нужно указать код налогового вычета «914 — необлагаемая сумма дохода в виде процентов по вкладам (остаткам по счетам) в банках на территории РФ, для резидента», и сумма этого вычета будет уменьшать общую сумму дохода. За 2023 год вычет составляет 150 тысяч рублей», — подытожила Пирогова в беседе с РБК.
Ранее юрист Сергей Пирогов рассказал о налоговом вычете за платные медицинские услуги, оформление которого доступно для всех россиян. Его предусматривают поправки в Налоговый кодекс, которые вступили в силу в начале 2024 года и позволяют компенсировать часть трат на врачей, лекарственные средства и высокотехнологичную медицинскую помощь.
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