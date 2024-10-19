Россиянам объяснили, как сократить выплачиваемый с вкладов налог

У некоторых россиян есть возможность снизить налог, которым облагаются их вклады. О нём рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова.

Речь идёт о вычетах по доходам с банковских депозитов, которые могут получить пенсионеры, студенты, индивидуальные предприниматели и граждане с невысокими доходами. Но сделать это можно будет только за 2023 и 2024 годы, отметила Пирогова.

Для получения вычета надо направить налоговую декларацию. Такая функция доступна в личном кабинете налогоплательщика. В документе должны быть корректно указаны проценты по вкладам — как новый источник доходов, — также необходимо будет указать суммы доходов для вычета, проверить всё, подписать и направить декларацию для проверки, пояснила консультант.

«Заполнив общую сумму дохода из налогового уведомления по процентам по вкладам, обязательно нужно указать код налогового вычета «914 — необлагаемая сумма дохода в виде процентов по вкладам (остаткам по счетам) в банках на территории РФ, для резидента», и сумма этого вычета будет уменьшать общую сумму дохода. За 2023 год вычет составляет 150 тысяч рублей», — подытожила Пирогова в беседе с РБК.