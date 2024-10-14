Россиянам дали советы, как правильно копить деньги и ещё немного подзаработать

Снимать деньги со вклада в текущей экономической ситуации в стране целесообразно только в случае экстренной необходимости, например для срочного лечения. Если средства нужны для более мелких трат, то лучше завести отдельный накопительный счёт и хранить там часть суммы. Таким советом поделился кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru» .

По словам эксперта, имеет смысл «дробить» деньги на несколько вкладов. Например, положить по 50 тысяч рублей на два депозита, чем 100 тысяч на один. Это позволит при необходимости закрыть один такой вклад и избежать большой потери процентов. Кроме того, можно воспользоваться депозитом, где разрешено снимать проценты каждый месяц. Их можно перевести со счёта на счёт или направить на решение экстренной ситуации.