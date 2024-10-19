На Камчатке выпал пепел после извержения вулкана Карымский
Пепел на Камчатке. Обложка © Telegram / Кроноцкий заповедник
Пепел, выброшенный в результате извержения вулкана Карымский на Камчатке, осел на территории Кроноцкого заповедника и покрыл кордон «Аэродром». Об этом проинформировала пресс-служба природоохранного резервата.
«Кордон «Аэродром», расположенный у реки Кроноцкой и Кроноцко-Богачёвской тундры, вновь посыпало пеплом. В этот раз из-за очередного извержения одного из самых активных вулканов Камчатки — Карымского. От кордона он находится на расстоянии примерно 90 километров», — говорится в сообщении.
Вулкан Карымский изверг пепел 19 октября. Согласно информации от Камчатского филиала геофизической службы РАН, высота выброса пепла достигла примерно 8 тысяч метров над уровнем моря.
Ранее Life.ru сообщал, что вулкан Карымская Сопка на Восточном хребте полуострова Камчатка выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Согласно информации от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), активность вулкана сохраняется и может усилиться. Выбросу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Указывается, что продолжающаяся активность может оказать влияние на международные рейсы и самолёты, летающие на низких высотах.