На Камчатке выпал пепел после извержения вулкана Карымский

Пепел, выброшенный в результате извержения вулкана Карымский на Камчатке, осел на территории Кроноцкого заповедника и покрыл кордон «Аэродром». Об этом проинформировала пресс-служба природоохранного резервата.

«Кордон «Аэродром», расположенный у реки Кроноцкой и Кроноцко-Богачёвской тундры, вновь посыпало пеплом. В этот раз из-за очередного извержения одного из самых активных вулканов Камчатки — Карымского. От кордона он находится на расстоянии примерно 90 километров», — говорится в сообщении.

Вулкан Карымский изверг пепел 19 октября. Согласно информации от Камчатского филиала геофизической службы РАН, высота выброса пепла достигла примерно 8 тысяч метров над уровнем моря.