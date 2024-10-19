Стало известно, когда Киев получит первые истребители Mirage 2000 прямиком из Парижа

Первые истребители Mirage 2000 приедут на Украину в начале 2025 года. Об этом рассказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

«Первые самолёты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолётов», — объяснил Барро.

По словам главы МИД Франции, помощь Киеву заключается в конкретных примерах. Париж также станет первой страной, которая займётся подготовкой целой военной бригады для дальнейшей её отправки на фронт в рядах ВСУ, добавил Барро.