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19 октября, 16:07

Стало известно, когда Киев получит первые истребители Mirage 2000 прямиком из Парижа

Глава МИД Франции: Первые истребители Mirage 2000 поставят ВСУ в начале 2025-го

Истребитель Mirage 2000. Обложка © Wikipedia

Истребитель Mirage 2000. Обложка © Wikipedia

Первые истребители Mirage 2000 приедут на Украину в начале 2025 года. Об этом рассказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

«Первые самолёты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолётов», — объяснил Барро.

По словам главы МИД Франции, помощь Киеву заключается в конкретных примерах. Париж также станет первой страной, которая займётся подготовкой целой военной бригады для дальнейшей её отправки на фронт в рядах ВСУ, добавил Барро.

Жан-Ноэль Барро возглавил Министерство иностранных дел Франции
Жан-Ноэль Барро возглавил Министерство иностранных дел Франции

Напомним, ранее глава МИД Франции Барро посетил Киев. Политик побывал в украинской столице в рамках запланированного визита. Дипломат провёл все свои выходные за переговорами с коллегами с Украины, в частности с новым главой МИД Андреем Сибигой.

Наталья Афонина
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