Стало известно, когда Киев получит первые истребители Mirage 2000 прямиком из Парижа
Глава МИД Франции: Первые истребители Mirage 2000 поставят ВСУ в начале 2025-го
Истребитель Mirage 2000. Обложка © Wikipedia
Первые истребители Mirage 2000 приедут на Украину в начале 2025 года. Об этом рассказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
«Первые самолёты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолётов», — объяснил Барро.
По словам главы МИД Франции, помощь Киеву заключается в конкретных примерах. Париж также станет первой страной, которая займётся подготовкой целой военной бригады для дальнейшей её отправки на фронт в рядах ВСУ, добавил Барро.
Напомним, ранее глава МИД Франции Барро посетил Киев. Политик побывал в украинской столице в рамках запланированного визита. Дипломат провёл все свои выходные за переговорами с коллегами с Украины, в частности с новым главой МИД Андреем Сибигой.