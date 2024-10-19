Кадыров: Бойцы «Ахмата» захватили бронеавтомобиль ВСУ Oshkosh M-ATV под Курском
Бойцы «Ахмат» захватили бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV производства США, который Запад отправил своим украинским приятелям, что бы те осуществили свою кровавую вылазку в Курской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале. По его словам, теперь технику можно обернуть против самих «натовцев».
Американский бронеавтомобиль пополнил трофейный ряд армии России. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«Бойцы полка «Ахмат-Чечня», действующие на Курском направлении под командованием дорогого БРАТА Асламбека Салиева захватили почти новенький бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV. Эта техника поступила на Украину в этом году и предназначалась для быстрой переброски диверсионных групп на территорию Курской области. Немного подтянуть там и тут, подкачать колёса, поменять масло и можно пускать в бой против самих же натовцев», — написал Кадыров.
Ранее генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, сообщил о том, что его бойцы успешно ликвидировали наёмников, говорящих на немецком языке, на одном из участков фронта в зоне СВО. Он также подчеркнул, что командование ВСУ не проявляет заботы о своих солдатах и отправляет на фронт неподготовленных бойцов.
Wikipedia / PEOSoldier