Бойцы «Ахмат» захватили бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV производства США, который Запад отправил своим украинским приятелям, что бы те осуществили свою кровавую вылазку в Курской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале. По его словам, теперь технику можно обернуть против самих «натовцев».

Американский бронеавтомобиль пополнил трофейный ряд армии России. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Бойцы полка «Ахмат-Чечня», действующие на Курском направлении под командованием дорогого БРАТА Асламбека Салиева захватили почти новенький бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV. Эта техника поступила на Украину в этом году и предназначалась для быстрой переброски диверсионных групп на территорию Курской области. Немного подтянуть там и тут, подкачать колёса, поменять масло и можно пускать в бой против самих же натовцев», — написал Кадыров.