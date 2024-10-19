Два грузовика и легковушка дотла сгорели на трассе под Ногинском

Два грузовика и легковушка загорелись на Горьковском шоссе, перед поворотом на Красный электрик под Ногинском. Трассу М7 в сторону области пришлось перекрыть.

Спасатели работают на месте ЧС. Обложка © Telegram / Типичный Ногинск

«В городском округе Богородский на 55 км трассы М-7 столкнулись грузовик и «Газель». Оба авто загорелись. Никто не пострадал», — сообщает пресс-служба МЧС.

Место пожара под Ногинском. Фото © Telegram / МЧС России

Пожар уже ликвидировали, однако до сих пор открыта только одна полоса.