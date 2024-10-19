Два грузовика и легковушка дотла сгорели на трассе под Ногинском
Спасатели работают на месте ЧС. Обложка © Telegram / МЧС России
Два грузовика и легковушка загорелись на Горьковском шоссе, перед поворотом на Красный электрик под Ногинском. Трассу М7 в сторону области пришлось перекрыть.
Спасатели работают на месте ЧС. Обложка © Telegram / Типичный Ногинск
«В городском округе Богородский на 55 км трассы М-7 столкнулись грузовик и «Газель». Оба авто загорелись. Никто не пострадал», — сообщает пресс-служба МЧС.
Место пожара под Ногинском. Фото © Telegram / МЧС России
Пожар уже ликвидировали, однако до сих пор открыта только одна полоса.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Амурской области легковой автомобиль врезался в фуру с фейерверками, та завалилась на бок и произошла детонация. В результате ДТП погибли три человека. Авария случилась рядом с АЗС, которая, к счастью, не загорелась. Пожарные оперативно ликвидировали огонь.