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19 октября, 15:32

Два грузовика и легковушка дотла сгорели на трассе под Ногинском

Спасатели работают на месте ЧС. Обложка © Telegram / МЧС России

Спасатели работают на месте ЧС. Обложка © Telegram / МЧС России

Два грузовика и легковушка загорелись на Горьковском шоссе, перед поворотом на Красный электрик под Ногинском. Трассу М7 в сторону области пришлось перекрыть.

Спасатели работают на месте ЧС. Обложка © Telegram / Типичный Ногинск

«В городском округе Богородский на 55 км трассы М-7 столкнулись грузовик и «Газель». Оба авто загорелись. Никто не пострадал», — сообщает пресс-служба МЧС.

Место пожара под Ногинском. Фото © Telegram / МЧС России

Место пожара под Ногинском. Фото © Telegram / МЧС России

Пожар уже ликвидировали, однако до сих пор открыта только одна полоса.

Юный пассажир питбайка погиб в ДТП на трассе в Подмосковье
Юный пассажир питбайка погиб в ДТП на трассе в Подмосковье

Ранее Life.ru рассказывал, что в Амурской области легковой автомобиль врезался в фуру с фейерверками, та завалилась на бок и произошла детонация. В результате ДТП погибли три человека. Авария случилась рядом с АЗС, которая, к счастью, не загорелась. Пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Александра Мышляева
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