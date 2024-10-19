Врач объяснил, как отличить опасные родинки от безобидных пятнышек на теле

Россиянам рассказали о первом признаке рака кожи, который виден невооружённым взглядом. Если вы заметили на теле необычные родинки, то следует немедленно обратиться к специалисту и провериться. Об этом заявил врач – онколог-дерматолог Игорь Синельников в беседе с «Газетой.ru».

«Главная опасность рака кожи — меланомы — способность к раннему метастазированию, то есть распространению на другие ткани и органы. Если вовремя выявить рак, его легко вылечить. На ранних этапах меланома похожа на обычную родинку. Поэтому отслеживать состояние этих образований важно всем, особенно если их много, есть необычные родинки или родственники страдали раком кожи», — подсказал медик.

По его словам, насторожить должны асимметричные родинки, образования с неровными краями или неоднородным цветом, а также появление крови. Размер родинки более 5 мм или её постоянный рост являются вескими поводами для похода к дерматологу или онкологу.