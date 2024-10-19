Почти 4 кг марихуаны обнаружили у жителя Мордовии, который прятал её в банках
В Мордовии мужчина хранил дома в банках и бельевом ящике дивана почти 4 кг марихуаны. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА
В Мордовии задержали мужчину, который хранил дома почти 4 килограмма марихуаны. Об этом сообщили в МВД России.
Мужчина хранил дома марихуану. Фото © Telegram / МВД МЕДИА
Во время проверки квартиры полицейские нашли несколько стеклянных банок с веществом растительного происхождения. Кроме того, в спальне, в бельевом ящике дивана, оперативники наткнулись на стебли и части растений. Согласно проведённой экспертизе, общий вес изъятой высушенной марихуаны превысил 3,8 килограмма.
Чудо-диван. Фото © Telegram / МВД МЕДИА
«Со слов мужчины, он собрал дикорастущую коноплю на заброшенном поле на окраине села в Краснослободском районе в начале текущего месяца. На личном автомобиле злоумышленник привёз «дурман-траву» в свою квартиру, после чего высушил, часть измельчил и стал хранить с целью личного употребления», — говорится в сообщении ведомства.
На мужчину завели дело по ст. 228 УК РФ. Решается вопрос о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу.
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