Почти 4 кг марихуаны обнаружили у жителя Мордовии, который прятал её в банках

В Мордовии задержали мужчину, который хранил дома почти 4 килограмма марихуаны. Об этом сообщили в МВД России.

Мужчина хранил дома марихуану. Фото © Telegram / МВД МЕДИА

Во время проверки квартиры полицейские нашли несколько стеклянных банок с веществом растительного происхождения. Кроме того, в спальне, в бельевом ящике дивана, оперативники наткнулись на стебли и части растений. Согласно проведённой экспертизе, общий вес изъятой высушенной марихуаны превысил 3,8 килограмма.

Чудо-диван. Фото © Telegram / МВД МЕДИА

«Со слов мужчины, он собрал дикорастущую коноплю на заброшенном поле на окраине села в Краснослободском районе в начале текущего месяца. На личном автомобиле злоумышленник привёз «дурман-траву» в свою квартиру, после чего высушил, часть измельчил и стал хранить с целью личного употребления», — говорится в сообщении ведомства.

На мужчину завели дело по ст. 228 УК РФ. Решается вопрос о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу.