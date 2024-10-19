Афганским таксистам пригрозили судами за неправильный цвет машины
В Афганистане потребовали перекрасить все машины такси в бело-голубой цвет
Таксистам в Афганистане запретили выезжать на городские улицы, пока их автомобили не будут полностью перекрашены, иначе они могут столкнуться с судебными исками. Об этом сообщил Tolo News, ссылаясь на заявление главы транспортной полиции Кабула Хияля Мохаммада Гавара.
«Моя настоятельная просьба ко всем водителям такси заключается в том, что, отправляя свои автомобили на перекраску, они должны воздерживаться от поездок по городу до тех пор, пока процесс не будет завершён полностью. Если их автомобили перекрашены лишь частично, или с них сняты такие детали, как фары или другие аксессуары, на дороги им выезжать запрещается», — сказал полицейский.
Закон о смене цвета такси с жёлтого на бело-голубой вступил в силу в мае 2023 года. Такое решение было принято для соответствия Венской конвенции о дорожном движении 1973 года, членом которой является Афганистан. Он отметил, что жёлтый цвет, используемый в афганских такси, не соответствует стандартам, поэтому был выбран голубой с добавлением белого.
Таксистам было дано не более трёх месяцев для завершения покраски автомобилей, но, как сообщают местные СМИ, процесс затянулся из-за высоких затрат. Многие из «бомбил» вынуждены красить машины частично, выбирая либо голубой, либо белый цвет.
Ранее Life.ru сообщал, что на мероприятии «Мы, робот» американский миллиардер Илон Маск представил последнее достижение Tesla — беспилотное роботакси Cybercab. На открытой площадке, наполненной десятками автономных такси, бизнесмен сам подъехал к сцене на одном из них. Маск отметил, что Cybercab будет работать подобно лифту: достаточно нажать кнопку, не стоит беспокоиться ни о чём другом.
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