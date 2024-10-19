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19 октября, 17:19

Афганским таксистам пригрозили судами за неправильный цвет машины

В Афганистане потребовали перекрасить все машины такси в бело-голубой цвет

Таксистам в Афганистане запретили выезжать на городские улицы, пока их автомобили не будут полностью перекрашены, иначе они могут столкнуться с судебными исками. Об этом сообщил Tolo News, ссылаясь на заявление главы транспортной полиции Кабула Хияля Мохаммада Гавара.

«Моя настоятельная просьба ко всем водителям такси заключается в том, что, отправляя свои автомобили на перекраску, они должны воздерживаться от поездок по городу до тех пор, пока процесс не будет завершён полностью. Если их автомобили перекрашены лишь частично, или с них сняты такие детали, как фары или другие аксессуары, на дороги им выезжать запрещается», — сказал полицейский.

Закон о смене цвета такси с жёлтого на бело-голубой вступил в силу в мае 2023 года. Такое решение было принято для соответствия Венской конвенции о дорожном движении 1973 года, членом которой является Афганистан. Он отметил, что жёлтый цвет, используемый в афганских такси, не соответствует стандартам, поэтому был выбран голубой с добавлением белого.

Таксистам было дано не более трёх месяцев для завершения покраски автомобилей, но, как сообщают местные СМИ, процесс затянулся из-за высоких затрат. Многие из «бомбил» вынуждены красить машины частично, выбирая либо голубой, либо белый цвет.

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Ранее Life.ru сообщал, что на мероприятии «Мы, робот» американский миллиардер Илон Маск представил последнее достижение Tesla — беспилотное роботакси Cybercab. На открытой площадке, наполненной десятками автономных такси, бизнесмен сам подъехал к сцене на одном из них. Маск отметил, что Cybercab будет работать подобно лифту: достаточно нажать кнопку, не стоит беспокоиться ни о чём другом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Trent Inness

Александра Мышляева
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