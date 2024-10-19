Восстание возможно: Эксперт раскрыл опасения Запада по поводу протестных настроений на Украине
Эксперт Кнырик: Протестные настроения на Украине вызывают опасения у Запада
Уровень протестных настроений на Украине вызывает беспокойство у западных стран. Как отметил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик, недавно в Киеве состоялись массовые акции протеста родственников военнослужащих ВСУ, пропавших в районе Покровского направления.
«При этом, объективно, нынешний уровень протестов является не настолько критичным, чтобы перерасти в новый Майдан. Уровень имеющихся у власти репрессивных механизмов для подавления недовольства достаточно высокий. Самое большое беспокойство у украинских спецслужб вызывает проявление партизанского движения — системно горящие машины ТЦК например», — отметил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».
Однако, по словам эксперта, сейчас восстание на Украине всё же возможно. Он отметил, что произойти оно может не без влияния Запада, который захочет убрать Зеленского с поста.
На Украине всё чаще можно увидеть истории, как простой народ борется с сотрудниками ТЦК и прочей нечистью, которая забирает простых людей на фронт. Ранее Life.ru рассказывал, что в Закарпатье женщины, спутавшие пограничников с сотрудниками военкомата, перегородили им въезд в село, возведя баррикаду из веток. Когда на горизонте появилась машина, украинки вместе с детьми побежали ей навстречу, закидывая камнями и палками.
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