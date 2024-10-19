Восстание возможно: Эксперт раскрыл опасения Запада по поводу протестных настроений на Украине

Уровень протестных настроений на Украине вызывает беспокойство у западных стран. Как отметил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик, недавно в Киеве состоялись массовые акции протеста родственников военнослужащих ВСУ, пропавших в районе Покровского направления.

«При этом, объективно, нынешний уровень протестов является не настолько критичным, чтобы перерасти в новый Майдан. Уровень имеющихся у власти репрессивных механизмов для подавления недовольства достаточно высокий. Самое большое беспокойство у украинских спецслужб вызывает проявление партизанского движения — системно горящие машины ТЦК например», — отметил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Однако, по словам эксперта, сейчас восстание на Украине всё же возможно. Он отметил, что произойти оно может не без влияния Запада, который захочет убрать Зеленского с поста.