В Москве погиб бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачёв
Михаил Рогачёв на церемонии открытия Центра исследований и разработок ЮКОС. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин
В Москве погиб бывший вице-президент по корпоративному менеджменту нефтяной компании ЮКОС ЭП Михаил Рогачёв. Безжизненное тело бизнесмена утром 19 октября обнаружили под окнами его дома на Протопоповском переулке, утверждает МК.ru.
Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и криминалисты. Рогачёву было 64 года. После карьеры в ЮКОС он занимал пост исполнительного директора в инвестиционной группе ОНЭКСИМ, а также некоторое время проработал замгендира металлургической компании «Норильский никель».
Двумя годами ранее при схожих обстоятельствах погиб один из основателей «ЛУКойла» Равиль Маганов. Бизнесмен выпал с шестого этажа больницы, где лечился от болезни сердца. Не исключалась версия с несчастным случаем, так как на балконе его палаты была найдена пачка сигарет.