В Москве погиб бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачёв

В Москве погиб бывший вице-президент по корпоративному менеджменту нефтяной компании ЮКОС ЭП Михаил Рогачёв. Безжизненное тело бизнесмена утром 19 октября обнаружили под окнами его дома на Протопоповском переулке, утверждает МК.ru.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и криминалисты. Рогачёву было 64 года. После карьеры в ЮКОС он занимал пост исполнительного директора в инвестиционной группе ОНЭКСИМ, а также некоторое время проработал замгендира металлургической компании «Норильский никель».