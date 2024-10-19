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19 октября, 18:13

В Москве погиб бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачёв

Михаил Рогачёв на церемонии открытия Центра исследований и разработок ЮКОС. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Михаил Рогачёв на церемонии открытия Центра исследований и разработок ЮКОС. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

В Москве погиб бывший вице-президент по корпоративному менеджменту нефтяной компании ЮКОС ЭП Михаил Рогачёв. Безжизненное тело бизнесмена утром 19 октября обнаружили под окнами его дома на Протопоповском переулке, утверждает МК.ru.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и криминалисты. Рогачёву было 64 года. После карьеры в ЮКОС он занимал пост исполнительного директора в инвестиционной группе ОНЭКСИМ, а также некоторое время проработал замгендира металлургической компании «Норильский никель».

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Двумя годами ранее при схожих обстоятельствах погиб один из основателей «ЛУКойла» Равиль Маганов. Бизнесмен выпал с шестого этажа больницы, где лечился от болезни сердца. Не исключалась версия с несчастным случаем, так как на балконе его палаты была найдена пачка сигарет.

Илья Пушкарев
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