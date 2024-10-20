Кнут и пряник: Раскрыто хитрое желание Зеленского давить на Запад «планом победы»
Политолог Казаков: Зеленский использует «план победы» для шантажа Запада
Владимир Зеленский использует «план победы», чтобы шантажировать Запад. На это указал бывший советник руководителя ДНР политолог Александр Казаков.
«Зеленский сказал западному начальству — если вы не начнёте воевать с Россией вместе со мной, а лучше вместо меня, тогда я объявлю капитуляцию, и вы проиграете. Если посмотреть на этот план всерьёз, не как говорит их официальный пропагандист Подоляк, там нет математической точности», — объяснил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Казаков отметил, что план лидера киевского режима подразумевает не только требования к партнёрам, но также содержит кнут и пряник для Запада. В этой дихотомии кнутом является шантаж, а пряником — желанные Западом природные ресурсы, которыми так богата Незалежная, а также возможность использования ВС Украины в качестве наёмной армии НАТО.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе уже поняли, насколько затратной будет реализация сценариев, которые предлагает Киев, и какими последствиями она может обернуться. По словам главы российской дипломатии, секретные пункты «плана» затрагивают экономическую сторону конфликта и подразумевают готовность Зеленского передать западным партнёрам все природные ресурсы Украины, фактически продав собственную страну.
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