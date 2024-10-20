Владимир Зеленский использует «план победы», чтобы шантажировать Запад. На это указал бывший советник руководителя ДНР политолог Александр Казаков.

«Зеленский сказал западному начальству — если вы не начнёте воевать с Россией вместе со мной, а лучше вместо меня, тогда я объявлю капитуляцию, и вы проиграете. Если посмотреть на этот план всерьёз, не как говорит их официальный пропагандист Подоляк, там нет математической точности», — объяснил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Казаков отметил, что план лидера киевского режима подразумевает не только требования к партнёрам, но также содержит кнут и пряник для Запада. В этой дихотомии кнутом является шантаж, а пряником — желанные Западом природные ресурсы, которыми так богата Незалежная, а также возможность использования ВС Украины в качестве наёмной армии НАТО.