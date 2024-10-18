Утечки о так называемом «плане победы» Владимира Зеленского указывают на его готовность передать все природные ресурсы страны западным партнёрам, фактически «продав» государство. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи платформы «3+3» по Южному Кавказу.

На вопрос о содержании секретных приложений к плану Киева, министр отметил, что в Москве не интересуются такими документами и не запрашивают реакцию западных коллег.

Лавров добавил, что Запад уже осознал, что реализация предложенных Киеву сценариев может привести к значительным потерям и проблемам для него самого. По утечкам, секретные приложения к плану касаются экономической стороны вопроса, и в них говорится о готовности Зеленского передать все природные ресурсы Украины в управление своим западным партнёрам, тем самым фактически «продавая» страну.