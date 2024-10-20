Евгений Понасенков* был признан иностранным агентом из-за антироссийских видео
Евгений Понасенков*. Обложка © Telegram / Евгений Понасенков*
Историк и блогер Евгений Понасенков* был признан иноагентом из-за более чем 30 антироссийских роликов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Согласно документам, с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023 года Понасенков* находился в Италии, где создал ряд видео, в которых подчёркивал «превосходство европейской государственности» и сравнивал её с российским политическим и социальным строем. В материалах суда указано, что в своих роликах он призывал Россию ориентироваться на государственное устройство стран Евросоюза.
Кроме того, утверждается, что Понасенков* ставил под сомнение легитимность и авторитет российских национальных лидеров. 19 октября стало известно, что Верховный суд отклонил жалобу публициста на исключение из списка иностранных агентов.
Напомним, что о включении историка в реестр СМИ-иноагентов стало известно в апреле 2022 года. Кроме того, Минюст признал СМИ-иноагентом организацию «Первый научный» блогера Понасенкова*.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.