Евгений Понасенков* был признан иностранным агентом из-за антироссийских видео

Историк и блогер Евгений Понасенков* был признан иноагентом из-за более чем 30 антироссийских роликов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Согласно документам, с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023 года Понасенков* находился в Италии, где создал ряд видео, в которых подчёркивал «превосходство европейской государственности» и сравнивал её с российским политическим и социальным строем. В материалах суда указано, что в своих роликах он призывал Россию ориентироваться на государственное устройство стран Евросоюза.