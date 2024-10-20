«Я плохо соображаю»: В последнем СМС экс-руководителя ЮКОСа был призыв о помощи
MK.ru: Последнее СМС погибший экс-вице-президент ЮКОСа Рогачёв отправил сестре
Бывший вице-президент нефтяной компании ЮКОС ЭП Михаил Рогачёв незадолго до гибели в центре Москвы отправил СМС-сообщение. В нём 64-летний бизнесмен просил сестру о помощи и жаловался на плохое самочувствие. Об этом пишет MK.ru.
«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — гласит сообщение (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. Life.ru).
По данным издания, незадолго до случившегося у нефтяника шалили нервы. А Mash утверждает, что Рогачёв к тому же имел тяжёлую форму онкологии.
Напомним, что тело бывшего вице-президента ЮКОСа нашли под окнами его квартиры на Протопоповском переулке утром 19 октября. Причины смерти предпринимателя устанавливают криминалисты.
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