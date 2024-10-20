«Я плохо соображаю»: В последнем СМС экс-руководителя ЮКОСа был призыв о помощи

Бывший вице-президент нефтяной компании ЮКОС ЭП Михаил Рогачёв незадолго до гибели в центре Москвы отправил СМС-сообщение. В нём 64-летний бизнесмен просил сестру о помощи и жаловался на плохое самочувствие. Об этом пишет MK.ru.

«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — гласит сообщение (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. Life.ru).

По данным издания, незадолго до случившегося у нефтяника шалили нервы. А Mash утверждает, что Рогачёв к тому же имел тяжёлую форму онкологии.