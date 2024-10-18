Потеря лейбла и агента могли «опустошить» погибшего Лиама Пейна, пишут СМИ

Личный агент и музыкальный лейбл Universal Music экс-солиста One Direction Лиама Пейна отказались от сотрудничества с артистом накануне его гибели. Об этом рассказывает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным агентства, лейбл расторг контракт с артистом, так как он не смог компенсировать огромных расходов на свою рекламу. Источник уверен, что данный инцидент мог «опустошить» артиста. Перед разрывом соглашения фирма отложила выход нового альбома певца.

Также журналисты сообщили, что личный агент Пейна отказался с ним работать в этом месяце. Это событие лишило музыканта «какого-либо представительства в публичном пространстве».

«Из всех [бывших участников] One Direction Лиам был на неверном пути в музыкальном плане», — сказал собеседник газеты.