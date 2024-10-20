В Британии обвинили фон дер Ляйен в захвате власти в ЕС

Урсула фон дер Ляйен планирует устроить переворот в Еврокомиссии, для этого она превращает ЕК в наднациональный авторитарный орган и ставит лояльных к ней политиков на стратегически важные должности. На это обратил внимание колумнист британского портала UnHerd Томас Фази.

«Поставив лоялистов на стратегические роли, маргинализировав критиков и создав сложную сеть зависимостей и пересекающихся обязанностей, которые не позволяют ни одному человеку получить чрезмерное влияние, председатель ЕК подготовила почву для беспрецедентного наднационального «захвата власти», — предупреждает Фази.

Аналитик считает, что продолжается это уже около 15 лет. Ради усиления своего влияния Еврокомиссия использовала «перманентный кризис» в Европе, в том числе конфронтацию с Россией. Так, например, фон дер Ляйен воспользовалась кризисом на Украине для усиления исполнительных полномочий ЕК. Это обернулось наднационализацией внешней политики ЕС и её подчинении стратегии США и НАТО, пишет Фази. Выдвижение на ключевые посты в военной и внешнеполитической сферах представителей стран Балтии (экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса, экс-премьера Эстонии Каи Каллас и других) посылает НАТО сигнал о приверженности ЕС антироссийской политике, уверен он.

Фон дер Ляйен планирует радикально переделать бюджетную систему Евросоюза, как считает колумнист, централизировав её. Согласно прогнозу Фази, её переизбрание на пост главы ЕК приблизит ЕС к «самой зловещей и беспокойной фазе» его существования.