Си Цзиньпин приказал китайским ракетчикам готовиться к войне

КНР никогда не уступит в вопросе независимости Тайваня, поскольку считает остров своей территорией в соответствии с принципом «одного Китая». Ранее НОАК провела военные учения, окружив тайваньскую территорию со всех сторон. Такая мера стала ответом на заявления главы администрации Тайваня Лай Циндэ, которы 10 октября сказал, что остров будет и дальше продолжать борьбу за свою независимость, о которой в Китае и слышать не хотят.