Си Цзиньпин приказал китайским ракетчикам готовиться к войне
Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / AP / Ng Han Guan
Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин посетил бригаду ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где призвал солдат готовиться к войне. Об этом сообщает CCTV.
Лидер Китая заявил, что военнослужащие должны «всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надёжную боевую готовность». Он приказал китайским солдатам «укрепить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности».
КНР никогда не уступит в вопросе независимости Тайваня, поскольку считает остров своей территорией в соответствии с принципом «одного Китая». Ранее НОАК провела военные учения, окружив тайваньскую территорию со всех сторон. Такая мера стала ответом на заявления главы администрации Тайваня Лай Циндэ, которы 10 октября сказал, что остров будет и дальше продолжать борьбу за свою независимость, о которой в Китае и слышать не хотят.