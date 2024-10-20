Артём Жога записал видеопоздравление на День отца

Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артём Жога записал поздравление ко Дню отца, в котором поразмышлял на тему влияния папы на становление характера ребёнка. Соответствующее видео он опубликовал у себя в телеграм-канале.

Поздравление Жоги на День отца. Видео © Telegram / ЖОГА

«День отца — это не просто праздник. Это ещё одна возможность вспомнить о том, насколько важна роль папы в нашей жизни. Его поддержка, мудрость, любовь — это те ценности, которые формируют нас как личность с самого детства», — подчеркнул Жога.

Полпред президента в праздник пожелал всем отцам быть теми, на кого захотят равняться их дети.