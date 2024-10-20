Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 09:17

Артём Жога записал видеопоздравление на День отца

Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артём Жога записал поздравление ко Дню отца, в котором поразмышлял на тему влияния папы на становление характера ребёнка. Соответствующее видео он опубликовал у себя в телеграм-канале.

Поздравление Жоги на День отца. Видео © Telegram / ЖОГА

«День отца — это не просто праздник. Это ещё одна возможность вспомнить о том, насколько важна роль папы в нашей жизни. Его поддержка, мудрость, любовь — это те ценности, которые формируют нас как личность с самого детства», — подчеркнул Жога.

Полпред президента в праздник пожелал всем отцам быть теми, на кого захотят равняться их дети.

«Ты сильный, папа!» Бойцов СВО растрогали письма от детей в преддверии Дня отца
«Ты сильный, папа!» Бойцов СВО растрогали письма от детей в преддверии Дня отца

Ранее Минобороны России опубликовало видео, в котором российские солдаты прямо с линии боевого соприкосновения рассказали о фигуре отца в их жизнях, о том, каким, по их мнению, должен быть отец и каким образом его действия конструируют характер ребёнка.

Обложка ©

Telegram / ЖОГА

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров