«Адреналин на уничтожение»: Офицер ВСУ раскрыл жуткие детали убийства пленных солдат РФ

Украинские военнослужащие убивали прямо на месте попавших в плен солдат ВС РФ во время боевых действий на Угледарском направлении. Об этом ТАСС узнал у пленного командира 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады теробороны Украины Александра Долматова.

«Наши штурмовые группы не брали пленных, а уничтожали их на месте. У них, видимо, в крови уже был адреналин на уничтожение», — рассказал пленный боец ВСУ.

По его словам, он лично видел расстрел сослуживцами троих российских военных в начале октября это года. Украинец узнавал и о других аналогичных случаях на фронте от своих товарищей и из радиоэфиров. Долматов сдался в плен 18 октября вблизи посёлка Золотая Нива.