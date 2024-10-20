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20 октября, 09:34

Егор Крид помирился с отцом Нюши спустя 10 лет

Егор Крид. Фото © VK / Егор Сплит

Егор Крид. Фото © VK / Егор Сплит

Во время трансляции на своём Twitch-канале Егор Крид рассказал поклонникам, что спустя 10 лет смог помириться с отцом бывшей девушки Анны Шурочкиной (Нюши).

Они встретились на одном из светских мероприятий. У мужчин состоялся разговор. Они извинились друг перед другом и смогли забыть старые обиды. А их было много – после разрыва с Нюшей Крид выпустил трек, после которого многие стали считать, что именно отец певицы и стал причиной расставания.

«Впервые за десять лет встретился с папой Нюши. Он ко мне подошёл, поздоровался. Мы с ним отошли в сторонку, обсудили вообще всю историю, поговорили обо всём. Он там сказал мне много приятных слов и что он рад, что у меня так всё круто сложилось», — поделился артист.

"Ты когда-то сказал, что я твоя девочка": Как Егор Крид довёл до слёз экс-участницу "Голоса"
"Ты когда-то сказал, что я твоя девочка": Как Егор Крид довёл до слёз экс-участницу "Голоса"

Ранее Егор Крид в своём телеграм-канале опубликовал видео с окровавленным лицом. Судя по кадрам, у музыканта был разбит нос и несколько ссадин на лице и шее. Точные причины инцидента неизвестны, однако некоторые пользователи предполагают, что 30-летнего артиста избили.

Алена Пенчугина
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