Егор Крид помирился с отцом Нюши спустя 10 лет

Во время трансляции на своём Twitch-канале Егор Крид рассказал поклонникам, что спустя 10 лет смог помириться с отцом бывшей девушки Анны Шурочкиной (Нюши).

Они встретились на одном из светских мероприятий. У мужчин состоялся разговор. Они извинились друг перед другом и смогли забыть старые обиды. А их было много – после разрыва с Нюшей Крид выпустил трек, после которого многие стали считать, что именно отец певицы и стал причиной расставания.

«Впервые за десять лет встретился с папой Нюши. Он ко мне подошёл, поздоровался. Мы с ним отошли в сторонку, обсудили вообще всю историю, поговорили обо всём. Он там сказал мне много приятных слов и что он рад, что у меня так всё круто сложилось», — поделился артист.