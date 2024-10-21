Время переоценки и поиска: Россиянам раскрыли лайфхак ретроградного Юпитера
Эзотерик Мишина: Ретроградный Юпитер поможет переосмыслить жизненные ценности
Юпитер вступил в фазу ретроградности 9 октября и вернётся в обычное состояние лишь 4 февраля 2025 года. В этот период времени людям важно обратить внимание на внутреннее состояние и переосмыслить текущие жизненные ценности. Об этом заявила эзотерик Инна Мишина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
«Это время предоставляет уникальную возможность взглянуть на свои цели и амбиции с новой перспективы. С эзотерической точки зрения, Юпитер, планета удачи и расширения, в ретрограде может принести задержки и переосмысление тех аспектов жизни, которые ранее казались очевидными», — рассказала эксперт.
По словам Мишиной, текущая ситуация подходит для глубокой работы над собой, медитаций и самоисследования. Могут всплыть старые нереализованные мечты, удастся вернуть утраченные связи или завершить невыполненные дела. Важно не сопротивляться, а идти навстречу изменениям. Это время может принести новые возможности для роста, если прислушиваться к внутреннему голосу.
При этом во время ретроградного Юпитера нельзя начинать новые проекты, лучше отложить их на потом. Также рекомендуется быть осторожнее с деньгами и не вкладывать крупные суммы в инвестиции. В это время следует отложить заключение сделок и подписание контрактов. Стоит тщательно планировать путешествия и быть готовым к трудностям. Нельзя кардинально менять жизнь и принимать резкие решения, а также игнорировать интуицию — она поможет избежать ошибок.
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