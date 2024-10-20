Избивал и замазывал синяки: Боец ММА больше суток удерживал возлюбленную, которая хотела его бросить

В Москве боец поп-ММА Роман Неретин более суток не позволял своей девушке покинуть квартиру и избивал её. Чтобы замаскировать следы своего рукоприкладства, он замазывал синяки мазью. К счастью, пострадавшей всё же удалось выбраться, она сообщила обо всём полиции, историю опубликовал Mash.

Справа на фото Роман Неретин. Фото © Telegram / Mash

Как рассказала Асель, они с Неретиным недавно разошлись, но тот не хотел отпускать девушку: постоянно писал ей, просил прощения, хотел вновь сойтись, и она согласилась. Спокойная совместная жизнь продлилась недолго, по словам самой девушки, Роман начал её абьюзить, унижать и провоцировать, а также был убеждён, что подруга строит планы по присвоению себе его квартиры в Кожухово. Девушку такие расклады не устраивали, она попыталась уйти и тогда боец напал на неё.

Неретин бил Асель руками и ногами, попадая по телу и лицу. Так продолжалось более суток. 6 октября девушке удалось покинуть квартиру, она обратилась к полицейским, сняла побои и подала заявление. Неретина разыскивают.

Асель после побоев от Неретина. Фото © Telegram / Mash