«Ножи и таблетки»: На Урале расследуют загадочную смерть подростка из престижной школы
Подростка нашли мёртвым во дворе многоэтажки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге полиция обнаружила тело 16-летнего подростка во дворе многоэтажки, а в его квартире найдены ножи и таблетки. Устанавливаются причины гибели. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на правоохранителей.
«В квартире было несколько ножей, разбросано большое количество таблеток», — рассказал изданию собеседник.
Трагедия произошла в ночь на 20 октября по адресу ул. Новгородцевой, 11. По данным полиции, мальчик воспитывался в благополучной семье и учился в престижной школе.
Ранее сообщалось, что семиклассник на спор выпрыгнул из окна второго этажа школы в Первоуральске Свердловской области. Подросток остался жив, но серьёзно повредил спину. По данным полиции, в помещениях школы не было блокирующих устройств на окнах.
Shutterstock