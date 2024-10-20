«Ножи и таблетки»: На Урале расследуют загадочную смерть подростка из престижной школы

В Екатеринбурге полиция обнаружила тело 16-летнего подростка во дворе многоэтажки, а в его квартире найдены ножи и таблетки. Устанавливаются причины гибели. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на правоохранителей.

«В квартире было несколько ножей, разбросано большое количество таблеток», — рассказал изданию собеседник.

Трагедия произошла в ночь на 20 октября по адресу ул. Новгородцевой, 11. По данным полиции, мальчик воспитывался в благополучной семье и учился в престижной школе.