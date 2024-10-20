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20 октября, 09:45

«Ножи и таблетки»: На Урале расследуют загадочную смерть подростка из престижной школы

Подростка нашли мёртвым во дворе многоэтажки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция обнаружила тело 16-летнего подростка во дворе многоэтажки, а в его квартире найдены ножи и таблетки. Устанавливаются причины гибели. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на правоохранителей.

«В квартире было несколько ножей, разбросано большое количество таблеток», — рассказал изданию собеседник.

Трагедия произошла в ночь на 20 октября по адресу ул. Новгородцевой, 11. По данным полиции, мальчик воспитывался в благополучной семье и учился в престижной школе.

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Ранее сообщалось, что семиклассник на спор выпрыгнул из окна второго этажа школы в Первоуральске Свердловской области. Подросток остался жив, но серьёзно повредил спину. По данным полиции, в помещениях школы не было блокирующих устройств на окнах.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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