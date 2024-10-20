Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 09:40

Российские бойцы отбили две контратаки ВСУ и уничтожили 645 украинских солдат

ВСУ за сутки потеряли до 645 солдат в зоне ответственности войск ВС РФ «Юг»

Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись дальше по переднему краю, отразив две контратаки, в ходе которых было убито до 645 солдат украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 116-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Резниковка, Северск, Веролюбовка, Дальнее, Курахово, Дачное и Константиновка ДНР. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — отчитались в ведомстве.

В Министерстве уточнили, что за сутки украинская армия потеряла до 645 бойцов, два пикапа и 105-мм орудие М119 американского производства.

Угрожавший НАТО министр обороны Украины заставил Европу скинуться на ПВО для ВСУ
Угрожавший НАТО министр обороны Украины заставил Европу скинуться на ПВО для ВСУ

Украинская армия пытается компенсировать отсутствие успехов на фронте, запуская десятки беспилотников в регионы России. Ранее в Минобороны заявили, что за ночь российское ПВО уничтожило 110 БПЛА. Большинство из них было сбито в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров