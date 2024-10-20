Российские бойцы отбили две контратаки ВСУ и уничтожили 645 украинских солдат
ВСУ за сутки потеряли до 645 солдат в зоне ответственности войск ВС РФ «Юг»
Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись дальше по переднему краю, отразив две контратаки, в ходе которых было убито до 645 солдат украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 116-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Резниковка, Северск, Веролюбовка, Дальнее, Курахово, Дачное и Константиновка ДНР. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — отчитались в ведомстве.
В Министерстве уточнили, что за сутки украинская армия потеряла до 645 бойцов, два пикапа и 105-мм орудие М119 американского производства.
Украинская армия пытается компенсировать отсутствие успехов на фронте, запуская десятки беспилотников в регионы России. Ранее в Минобороны заявили, что за ночь российское ПВО уничтожило 110 БПЛА. Большинство из них было сбито в Курской области.
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