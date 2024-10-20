Угрожавший НАТО министр обороны Украины заставил Европу скинуться на ПВО для ВСУ
Умеров: Киев и Берлин подписали договор об усилении украинской ПВО
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Обложка © Telegram / Міністерство оборони України
Незалежная и Германия достигли соглашения, в рамках которого Берлин обязуется тратить деньги на усиление украинской ПВО. Об этом заявил глава военного ведомства Рустем Умеров на своей странице в соцсети.
«На заседании министров обороны G7 подписали важное соглашение с ФРГ о немедленных действиях по усилению системы ПВО Украины. Оно предусматривает договорённости, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО ВСУ», — рассказал Умеров.
Министр уточнил, что позже список стран, с которых Киев соберёт деньги на ПВО Украины, пополнят Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания. Умеров также выразил благодарность Германии за идею, а всем странам-участницам — за их широкие карманы за существенный вклад в безопасность Украины.
Ранее Умеров пообещал НАТО сделать «очень плохие вещи», если альянс предложит Украине отказаться от территорий в обмен на заключение мира. Владимира Зеленского вполне устраивает расклад с продолжением войны, поскольку, если она вдруг закончится, то он перестанет быть главой режима. Поэтому украинский политик рад, что Украина продолжает воевать, ведь это приносит пользу Западу. Видя боевой настрой Зеленского, МВФ закинул Киеву ещё один миллиард долларов, лишь бы война не кончалась.