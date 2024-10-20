Угрожавший НАТО министр обороны Украины заставил Европу скинуться на ПВО для ВСУ

Незалежная и Германия достигли соглашения, в рамках которого Берлин обязуется тратить деньги на усиление украинской ПВО. Об этом заявил глава военного ведомства Рустем Умеров на своей странице в соцсети.

«На заседании министров обороны G7 подписали важное соглашение с ФРГ о немедленных действиях по усилению системы ПВО Украины. Оно предусматривает договорённости, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО ВСУ», — рассказал Умеров.