МВФ согласовал очередной транш для Украины
МВФ согласовал выделение Украине очередного транша на сумму $1,1 млрд
МВФ одобрил выделение очередного транша Украине. На данный раз его размер составит $1,1 млрд. Информация следует из заявления фонда.
«Сегодня совет исполнительных директоров МВФ завершил пятый обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $1,1 млрд <…>, которые будут направлены на поддержку бюджета», — указано в документе.
Не так давно Евросоюз намеревался отправить Украине первый транш поддержки, полученный от российских активов. С начала спецоперации Запад заморозил российские активы примерно на сумму 300 миллиардов долларов. В Кремле охарактеризовали эти решения как воровство в чистом виде. Также сообщалось, что США могут отменить требование к ЕС о блокировке активов России для оказания помощи Киеву.
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