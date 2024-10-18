МВФ согласовал очередной транш для Украины

МВФ одобрил выделение очередного транша Украине. На данный раз его размер составит $1,1 млрд. Информация следует из заявления фонда.

«Сегодня совет исполнительных директоров МВФ завершил пятый обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $1,1 млрд <…>, которые будут направлены на поддержку бюджета», — указано в документе.