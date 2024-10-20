В школу без истерик: Психолог рассказала, как помочь детям справиться с нагрузкой

С началом учебного года всё больше школьников жертвуют своим здоровьем, чтобы справиться с нагрузками в школе и на дополнительных занятиях. Педагог-психолог и эксперт «Учи.ру» Гульфия Касимова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как помочь детям справиться с задачами и сформировать ответственное отношение к своему здоровью.

По мнению эксперта, необходимо вместе с ребёнком составить письменный график, в котором будет место и для сна, и для приёмов пищи, и для учёбы, и для спорта с отдыхом. Психолог уточнила, что малыш должен принимать активное участие в составлении графика, чтобы понять: распорядок дня — его ответственность.

«Важно обсуждать график с ребёнком, а не «спускать» его сверху, как приказ», — заявила Касимова.

Также психолог посоветовала научить ребёнка прислушиваться к сигналам своего тела и правильно на них реагировать: вовремя делать перерывы, перекусывать здоровой пищей или делать дыхательные упражнения.

А чтобы школьник начал выбирать здоровое питание вместо чипсов и конфет, стоит начать с себя. Вместе с ребёнком приготовить полезные перекусы на работу и в школу, не забыть взять с собой воду. Касимова предложила через игру рассказать чаду о том, как работает его организм и зачем ему вообще нужна еда.

«Привычки питания формируются в семье, и если родители делают выбор в сторону нездоровой пищи, то ждать другого от ребёнка не приходится. Вы можете бесконечно рассказывать о здоровом питании, но ребёнок будет следовать вашему примеру», — отмечает педагог-психолог.

Важно также не забывать про физическую активность и отдых. Сейчас есть множество секций — и ребёнок легко найдёт свой любимый вид спорта: бег, плавание, йога, борьба, танцы и др. Касимова отметила, что навязывать школьнику модный или популярный вид спорта не стоит, пусть это будет его выбор.

«Но занятия спортом два раза в неделю не заменяют активных прогулок на улице», — подчёркивает эксперт.

Поэтому так важно оставить место в графике для прогулок с друзьями и игр на свежем воздухе. Это не только поддерживает физическое здоровье, но и даёт психоэмоциональную разгрузку.