Осуждённого экс-министра труда Забайкалья Андрея Федотова заметили в зоне СВО
Бывший министр труда и социальной защиты Забайкальского края Андрей Федотов, осуждённый за превышение служебных полномочий, оказался в зоне специальной военной операции (СВО). Помощник губернатора Забайкалья Сергей Базаров поделился видео с фронта, на котором запечатлён Федотов в военной форме.
Экс-министр труда Забайкалья Федотов в зоне СВО. Видео © Telegram / Базаров Сергей
«Всё получено, всё востребовано, всё уже раздали на передовую», — сказал экс-министр.
В 2023 году Федотова приговорили к пяти годам тюрьмы за преступление, совершённое в 2018 году. Тогда он договорился с бывшим директором психоневрологического интерната о том, что контракт на капитальный ремонт жилого корпуса № 5 на сумму 12,5 миллиона рублей будет передан его родственнику. Однако он так и не был выполнен.
Ранее Life.ru рассказывал, что спортсмен Тархан Эльдукаев, которого обвиняли в похищении и попытке расправы над певцом Авраамом Руссо, попросил отправить его в зону спецоперации (СВО). Пока фигурант по-прежнему находится под стражей. В зону боевых действий он хочет поехать вместе с отрядом из родственников и друзей, которых сам готов обеспечить экипировкой.
Telegram / Базаров Сергей