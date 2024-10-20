Страдающий онкологией олимпийский чемпион Хой сделал страшное признание о своей болезни

Шестикратный победитель Олимпийских игр по велосипедному спорту сэр Крис Хой рассказал, что рак его предстательной железы развился до последней стадии. Об этом написано в мемуарах британского спортсмена, выдержку из которого приводит The Times.

Хой признался, что уже год живёт со знанием того, что его онкологический недуг прогрессировал до терминальной стадии. Новообразование выявили при диагностике после того, как в сентябре 2023 года атлета начали донимать боли в плече. Во время второго обследования выяснилось, что у Хоя рак предстательной железы на последней стадии, а в костях уже образовались метастазы. Также опухоли обнаружились в плече, тазу, бедре, позвоночнике и ребре. Прогноз врачей такой: пациенту осталось жить от двух до четырёх лет.

«Каким бы неестественным это ни казалось, это природа. Мы все родились и все умираем, и это всего лишь часть процесса. Мне повезло, что есть лекарство, которое поможет мне продержаться как можно дольше», — заявил спортсмен.

А ещё он рассказал, что в прошлом декабре у его супруги Сарры нашли «очень активный и агрессивный» рассеянный склероз. Крису Хою 48 лет, за свою спортивную карьеру он завоевал шесть золотых и одну серебряную медаль Олимпийских игр, а также 11 раз побеждал на чемпионатах мира. В 2009 году его посвятили в рыцари.