Нейрохирург рассказал, почему может болеть шея
Врач Тимонин: Боль в шее может возникать из-за стресса и перенапряжения мышц
До 75% людей хотя бы раз в жизни сталкивались с болью в шее. Иногда эта проблема проходит сама, но у половины пациентов она возвращается и перерастает в хроническую. О причинах этого неприятного недуга рассказал кандидат медицинских наук, нейрохирург Станислав Тимонин.
По словам врача, боль в шее может возникать по самым разным причинам. Чаще других с ней сталкиваются сотрудники офисов, которые практически целый день сидят за компьютером. В таком случае неприятные прострелы могут появиться из-за перенапряжения мышц или неправильной позы. Также спровоцировать проблему могут возрастные изменения в позвоночнике, травмы, стресс и вредные привычки.
«Есть ряд факторов, которые могут спровоцировать боль в шее и усилить ее. К ним относятся, например, генетика, тревожность, проблемы со сном и даже курение. Любопытно, что люди с лишним весом чаще страдают от боли в шее. А уж если работа сидячая или связана с длительным напряжением мышц, то риск боли в шее только растёт», — отметил доктор в беседе с «Вечерней Москвой».
Иногда за болью в шее может скрываться более серьёзная проблема. Поэтому поход к врачу в любом случае откладывать не стоит. По словам нейрохирурга, лучше перестраховаться, чем потом бороться с осложнениями.
Ранее Life.ru писал о худших «офисных» позах, которые губят шею и спину. К примеру, если монитор находится ниже уровня глаз, работник постоянно наклоняет голову, из-за чего возникают боли в шее. Поэтому надо использовать подставку для компьютера. А длительное сидение на одном месте негативно сказывается на пояснице. Для неё на стуле должна быть подкладка.