Нейрохирург рассказал, почему может болеть шея

До 75% людей хотя бы раз в жизни сталкивались с болью в шее. Иногда эта проблема проходит сама, но у половины пациентов она возвращается и перерастает в хроническую. О причинах этого неприятного недуга рассказал кандидат медицинских наук, нейрохирург Станислав Тимонин.

По словам врача, боль в шее может возникать по самым разным причинам. Чаще других с ней сталкиваются сотрудники офисов, которые практически целый день сидят за компьютером. В таком случае неприятные прострелы могут появиться из-за перенапряжения мышц или неправильной позы. Также спровоцировать проблему могут возрастные изменения в позвоночнике, травмы, стресс и вредные привычки.

«Есть ряд факторов, которые могут спровоцировать боль в шее и усилить ее. К ним относятся, например, генетика, тревожность, проблемы со сном и даже курение. Любопытно, что люди с лишним весом чаще страдают от боли в шее. А уж если работа сидячая или связана с длительным напряжением мышц, то риск боли в шее только растёт», — отметил доктор в беседе с «Вечерней Москвой».

Иногда за болью в шее может скрываться более серьёзная проблема. Поэтому поход к врачу в любом случае откладывать не стоит. По словам нейрохирурга, лучше перестраховаться, чем потом бороться с осложнениями.