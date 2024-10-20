Современному Западу не победить Россию на поле боя, как не удалось французскому императору Наполеону, которому современные западные политики уступают в способностях. Такое заявление сделал сербский вице-премьер Александр Вулин в интервью телеканалу «Соловьёв Life», фрагмент которого показали на «России-1».

«Вы не сможете победить Россию. Перестаньте пытаться это сделать. Никому это не удалось. Вам тоже не удастся. Вы действительно думаете, что сегодняшние лидеры Запада мощнее Наполеона? Не мощнее. А президент [России Владимир] Путин не уступает Александру I», — напомнил он.

Вулин добавил, что тех политиков, которые не выступают за поражение РФ, а говорят, что хотят мира, сразу же пытаются уничтожить. Он подчеркнул, что вместе с сербским президентом Алексадром Вучичем, главой правительства Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо желают мирной жизни, а не войны.