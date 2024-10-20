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20 октября, 11:18

Россия не теряет надежды выйти на связь со Скрипалями

Посол Келин: МИД Британии заявил, что Скрипали не хотят говорить с Россией

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Обложка © Public Domain Pictures

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Обложка © Public Domain Pictures

Москва до сих пор готова связаться с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Правда, по утверждению британского МИД, они якобы не хотят общаться с российской стороной.

«Мы всё ещё ожидаем, что выйдем на контакт со Скрипалями, потому что они граждане России. Мы много раз просили – официально и не официально – поговорить с ними, чтобы установить правду, однако мы до сих пор не получили ответа. Единственный ответ, который мы недавно получили от британского МИД, — это то, что они не хотят говорить с нами, и мы должны знать, правда ли это или нет», — сказал посол в интервью британскому телевидению.

Россия, кстати, задала огромное количество вопросов следователям, которые занимаются делом Скрипалей. Ни на один вопрос наше государство ответ не получило.

Адвокат: Скрипали опасаются появляться на слушаниях по делу об отравлении
Адвокат: Скрипали опасаются появляться на слушаниях по делу об отравлении

Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, за отравлением стоят сотрудники российских спецслужб, однако доказательств этому предоставлено не было. В Москве же обвинения отвергли и призвали провести совместное расследование.

Наталья Афонина
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