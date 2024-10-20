Россия не теряет надежды выйти на связь со Скрипалями

«Мы всё ещё ожидаем, что выйдем на контакт со Скрипалями, потому что они граждане России. Мы много раз просили – официально и не официально – поговорить с ними, чтобы установить правду, однако мы до сих пор не получили ответа. Единственный ответ, который мы недавно получили от британского МИД, — это то, что они не хотят говорить с нами, и мы должны знать, правда ли это или нет», — сказал посол в интервью британскому телевидению.