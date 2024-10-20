Во Франции признались в поставках списанной техники Киеву

Франция поставляет Украине старое вооружение, которое бы всё равно списали. Об этом заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню в интервью изданию Tribune Dimanche.

«В основе нашей помощи Украине лежат три вещи. Во-первых, мы сдаём старую технику, которую в любом случае заменили бы благодаря закону о военном программировании. Во-вторых, в отличие от некоторых наших европейских союзников, мы не закупаем технику в США, а размещаем заказы у собственной оборонной промышленности. Наконец, мы используем доходы от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины», — сказал глава ведомства.

Согласно его данным, в 2024 году во Франции от активов ожидается доход в размере 300 миллионов евро. Эти средства будут использованы для закупки 12 новых гаубиц Caesar, которые отправятся в Украину, а также 155-мм снарядов, ракет «Астер», управляемых бомб ААСМ, огневых точек и ракет «Мистраль». Лекорню подчеркнул, что Франция намерена продолжать обучение военнослужащих ВСУ, так как стране необходимо как минимум десять новых бригад. Кроме того, на Украине уже начал работать филиал франко-германского оборонного концерна KNDS.