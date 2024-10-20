Илон Маск обещал ежедневно разыгрывать миллион долларов

Американский миллиардер Илон Маск пообещал разыгрывать по 1 миллиону долларов в день среди сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа вплоть до выборов. Об этом сообщает в соцсети Х фонд America PAC.

Организация цитирует Маска, который обещает ежедневно раздавать по миллиону. Чтобы получить деньги, американцы должны подписать размещённую бизнесменом онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Там говорится, что поправки к основному закону гарантируют свободу слова и право на ношение оружия, поэтому подписывая петицию гражданин выражает положениям свою поддержку.

America PAC — американский фонд, который помогает Трампу привлечь избирателей, хотя напрямую не занимается агитацией и не участвует в предвыборной кампании. Первый чек на миллион Маск вручил участнику акции в поддержку Трампа в Пенсильвании. Как пишет Reuters, устраивая подобную раздачу денег, предприниматель лишь доказывает, что хочет повлиять на итоги президентских выборов и явно не видит Камалу Харрис в кресле главы Белого дома.