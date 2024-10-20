На востоке Москвы водитель Mazda протаранил трёх пешеходов на тротуаре
Сбившая трёх пешеходов в Москве Mazda. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
На востоке Москвы водитель Mazda потерял управление и вылетел на тротуар, где наехал на пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.
«По предварительным данным на пересечении Зелёного проспекта и 1-й Владимирской улицы водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на 3 пешеходов. В результате дорожной аварии три пешехода получили ранения различной степени тяжести», — сказано в публикации.
Mash сообщает, что двоих пострадавших доставили в больницу, третьего осматривают врачи. По предварительным данным, управлял иномаркой 44-летний Валерий Х. Движение по одной из полос перекрыли.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Северной столице 16-летний парень угнал у отца машину и отправился кататься по городу. Когда информация об этом поступила в ГАИ, автомобиль под управлением несовершеннолетнего быстро нашли, но он отказался останавливаться по требованию полицейских, поддал газу и заставил правоохранителей погоняться за собой по городу, спровоцировав в процессе несколько аварий.