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20 октября, 11:57

На востоке Москвы водитель Mazda протаранил трёх пешеходов на тротуаре

Сбившая трёх пешеходов в Москве Mazda. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Сбившая трёх пешеходов в Москве Mazda. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На востоке Москвы водитель Mazda потерял управление и вылетел на тротуар, где наехал на пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

«По предварительным данным на пересечении Зелёного проспекта и 1-й Владимирской улицы водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на 3 пешеходов. В результате дорожной аварии три пешехода получили ранения различной степени тяжести», — сказано в публикации.

Mash сообщает, что двоих пострадавших доставили в больницу, третьего осматривают врачи. По предварительным данным, управлял иномаркой 44-летний Валерий Х. Движение по одной из полос перекрыли.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Северной столице 16-летний парень угнал у отца машину и отправился кататься по городу. Когда информация об этом поступила в ГАИ, автомобиль под управлением несовершеннолетнего быстро нашли, но он отказался останавливаться по требованию полицейских, поддал газу и заставил правоохранителей погоняться за собой по городу, спровоцировав в процессе несколько аварий.

Юрий Лысенко
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