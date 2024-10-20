«Нарушение легальных процедур»: В Румынии представителей молдавской оппозиции не пустили на выборы
В Румынии молдавских оппозиционеров не пустили на избирательные участки
Представителей оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) в Молдавии не допустили на избирательные участки в Румынии, сообщила депутат БКС Диана Караман.
«По последней информации, в Румынии на пяти участках не были зарегистрированы наши представители, у которых были на руках все необходимые документы. Но их в нарушение всех легальных процедур не зарегистрировали в качестве представителей на этих участках», — сказала политик.
По её словам, речь идёт об избирательных участках в Сучаве, Галаце, Констанце, Бакэу и Яссах. Она отметила, что такое поведение ясно указывает на то, что власти опасаются представителей оппозиции на этих участках и предпринимают все меры, чтобы провести голосование в соответствии со своими интересами.
Ранее Life.ru рассказывал, что ЦИК Молдавии отказала кандидату от блока оппозиционных партий «Победа» Василию Боле в регистрации. По словам политика, ему отказали по абсолютно надуманным причина. Боля считает, что действующий президент Майя Санду попросту боится честной конкуренции, поэтому лишает возможности участвовать в выборах другим кандидатам.
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