Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 13:04

«Нарушение легальных процедур»: В Румынии представителей молдавской оппозиции не пустили на выборы

В Румынии молдавских оппозиционеров не пустили на избирательные участки

Представителей оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) в Молдавии не допустили на избирательные участки в Румынии, сообщила депутат БКС Диана Караман.

«По последней информации, в Румынии на пяти участках не были зарегистрированы наши представители, у которых были на руках все необходимые документы. Но их в нарушение всех легальных процедур не зарегистрировали в качестве представителей на этих участках», — сказала политик.

По её словам, речь идёт об избирательных участках в Сучаве, Галаце, Констанце, Бакэу и Яссах. Она отметила, что такое поведение ясно указывает на то, что власти опасаются представителей оппозиции на этих участках и предпринимают все меры, чтобы провести голосование в соответствии со своими интересами.

Майе Санду предрекли поражение на выборах президента Молдавии
Майе Санду предрекли поражение на выборах президента Молдавии

Ранее Life.ru рассказывал, что ЦИК Молдавии отказала кандидату от блока оппозиционных партий «Победа» Василию Боле в регистрации. По словам политика, ему отказали по абсолютно надуманным причина. Боля считает, что действующий президент Майя Санду попросту боится честной конкуренции, поэтому лишает возможности участвовать в выборах другим кандидатам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Aymonier

Александра Мышляева
  • Новости
  • румыния
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров