«Нарушение легальных процедур»: В Румынии представителей молдавской оппозиции не пустили на выборы

Представителей оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) в Молдавии не допустили на избирательные участки в Румынии, сообщила депутат БКС Диана Караман.

«По последней информации, в Румынии на пяти участках не были зарегистрированы наши представители, у которых были на руках все необходимые документы. Но их в нарушение всех легальных процедур не зарегистрировали в качестве представителей на этих участках», — сказала политик.

По её словам, речь идёт об избирательных участках в Сучаве, Галаце, Констанце, Бакэу и Яссах. Она отметила, что такое поведение ясно указывает на то, что власти опасаются представителей оппозиции на этих участках и предпринимают все меры, чтобы провести голосование в соответствии со своими интересами.