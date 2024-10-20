Адвокат раскрыла лайфхаки, которые помогут защитить себя при обыске

Если на пороге вашего дома стоят сотрудники правоохранительных органов и утверждают, что имеют право провести обыск в вашей квартире, не спешите открывать дверь. Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Людмила Елизарова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как защитить себя при обыске, не нарушив закон.

Адвокат не советует сразу открывать дверь и впускать сотрудников в квартиру. Необходимо выяснить, из какого отдела силовики прибыли, и по телефону уточнить в полиции действительно ли пришедшие являются сотрудникам, кто и с какой целью их направил. Елизарова также советует связаться с адвокатом, который сможет приехать к вам для участия в обыске, и записать их фамилии и номера удостоверений.

«Ни при каких обстоятельствах нельзя говорить о том, что вы отказываетесь впускать пришедших. <...> В этом случае правоохранители имеют право вскрыть помещение и войти в него принудительно», — уточнила адвокат.

Елизарова советует обратить внимание на время: по закону обыск может проводиться с 6:00 до 22:00. В остальное время вы вправе отказать в обыске помещения.

«В ходе обыска сотрудники не имеют право обыскивать вас, поскольку обыск в жилище или ином помещении не предусматривает личный обыск, поэтому можете поставить свой телефон на беззвучный режим и положить его в карман одежды, а впоследствии передать его вашему адвокату», — объяснила эксперт.

Адвокат также посоветовала уточнить у следователя, что именно послужило основанием для производства обыска и какие предметы или документы интересуют органы предварительного расследования. Их можно отдать добровольно и избежать обыска всей квартиры.