В Кремле раскрыли подробности первого за 2,5 года разговора Путина и Вучича

В ходе телефонного разговора президент Сербии Александар Вучич и его российский коллега Владимир Путин обсудили отношения между странами и их дальнейшее развитие. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Помимо этого, стороны обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда.

Как отмечается в телеграм-канале пресс-службы Кремля, в этот день в 1944 году завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой приняли участие подразделения Народно-освободительной армии Югославии, что стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах.

«С обеих сторон выражено удовлетворение уровнем двусторонних отношений, основывающихся на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Подтверждён настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях», — добавили в пресс-службе российского лидера.

В сообщении также говорится, что Вучич выразил благодарность Путину за твёрдую позицию России в вопросах защиты территориальной целостности Сербии. Также была рассмотрена ситуация в Украине, и Владимир Путин поделился своим мнением о ходе специальной военной операции, добавили в Кремле.