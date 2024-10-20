ДРГ ВСУ уничтожена при попытке прорваться через границу Курской области
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, которая пыталась прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, диверсанты вместе с подразделениями украинских сил ССО попытались прорвать границу в районе села Волфино в Глушковском районе. Российские военные вовремя заметили эти попытки и сумели пресечь. В результате ДРГ ВСУ была уничтожена, остатки — отступили, бросив БТР.
Согласно последним данным от МО РФ, украинские ВС только за минувшие сутки потеряли в Курской области свыше 300 бойцов и 9 единиц бронированной техники. А потери противника за всё время операции в российском регионе превысили 25 тысяч человек личного состава.
Telegram / Минобороны России