ДРГ ВСУ уничтожена при попытке прорваться через границу Курской области

Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, которая пыталась прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, диверсанты вместе с подразделениями украинских сил ССО попытались прорвать границу в районе села Волфино в Глушковском районе. Российские военные вовремя заметили эти попытки и сумели пресечь. В результате ДРГ ВСУ была уничтожена, остатки — отступили, бросив БТР.